18 biletów do kina za darmo. Wystarczy skorzystać z bezpłatnej karty

Bilety do kina za 10 złotych czy podróże komunikacją miejską za złotówkę – to najciekawsze promocje, którymi w ostatnich miesiącach kusił nas Mastercard. Teraz firma ma jeszcze ciekawszą propozycję.

Korzyści z przystąpienia do Programu w Citi Handlowy? Zebrane w pierwszych trzech miesiącach akcji punkty można wymienić na równowartość nawet 18 biletów do kina albo vouchery na sumę 250 złotych. Koszty? Zero, bo karta Citi Handlowy nic teraz nie kosztuje.

Co można otrzymać za 15 tysięcy punktów? Wspomniane 18 biletów do kina lub vouchery na sumę 250 zł (czasami te vouchery mogą mieć jeszcze większą wartość - pamiętajmy, że Mastercard często organizuje promocje w ramach programu Priceless Specials).

Najczęściej „jednostką przeliczeniową” jest wydane 5 zł, za które można otrzymać od 1 do nawet 9 punktów! Dodatkowo można otrzymać punkty za płatność kartą nie tylko u partnerów, ale we wszystkich restauracjach, barach i kawiarniach, które akceptują Mastercard oraz płacąc za noclegi czy podróże.

Czy próbowałeś kiedyś wynająć samochód zagranicą, zarezerwować pokój w hotelu lub zrobić zakupy w zagranicznym sklepie internetowym? Jeśli tak, to wiesz, że bez karty kredytowej jest to trudniejsze, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwe. Citi Simplicity to jedna z najlepszych ofert wśród kart kredytowych na rynku, trzykrotnie wyróżniona tytułem „Najlepszej karty kredytowej” w rankingu Złotego Bankiera. Dzięki obecności Citi w ponad 160 krajach świata, korzystasz z globalnej sieci banku oraz z przywilejów i korzyści dla posiadaczy kart z logo Citi.Poza 15 tysiącami punktów w programie Priceless Specials na start, samą kartę otrzymujemy za darmo. Nie płacimy zarówno za jej wydanie jak i korzystanie z niej. A jeśli wykonujesz tylko transakcje bezgotówkowe (czyli nie wypłacasz pieniędzy z bankomatu) i spłacasz w terminie pełną kwotę z wyciągu z karty – nie płacisz też żadnych odsetek. Masz na to aż 56 dni.