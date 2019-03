194 euro plus. Niemcy od dawna dają świadczenie na pierwsze dziecko

Polski rząd rozszerza program 500+, a Niemcy dostają świadczenie na pierwsze dziecko już od dekad. - Otrzymanie zasiłku to w Niemczech nie problem, choć polski rząd może nam niebawem skomplikować nam życie - mówią nam Polacy za Odrą.

Agnieszka z Berlina, matka kilkumiesięcznej Poli, dostaje co miesiąc 194 euro. Od lipca będzie to 204 euro (WP.PL, Fot: analogicus/Agnieszka Pankowska)

- Dostaje 194 euro co miesiąc - cieszy się Agnieszka Pankowska, dietetyczka i trenerka fitness z Berlina, matka kilkumiesięcznej Poli. Świadczenie Kindergeld (dosłownie - pieniądze na dzieci) znane jest w Niemczech od dziesięcioleci. I jest stale podnoszone. W połowie lat 90. wynosiło na przykład równowartość ok. 100 euro. W lipcu przewidziana jest jednak kolejna już waloryzacja - tym razem państwo będzie wypłacać co miesiąc rodzicom przynajmniej 204 euro, a więc około 877 zł.

I na tym podwyżki się nie skończą - w 2021 r. świadczenie ma być znów podniesione, tym razem o 15 euro.

Premia za trzecie dziecko

Jak mówi Agnieszka Pankowska, by otrzymać świadczenie, trzeba trochę pozmagać się z niemiecką biurokracją. Niezbędny jest wniosek i kilka dokumentów - przede wszystkim zaświadczenie o meldunku w Niemczech jednego z rodziców oraz dokument poświadczający pracę. Zwykle trzeba trochę poczekać, zwłaszcza w dużych miastach. - Czekaliśmy aż wszystko zaakceptują i zaczną płacić. Ale jak zaakceptowali, to wypłacili też Kindergeld za wszystkie miesiące - od urodzenia dziecka do zaakceptowania wniosku - opowiada Pankowska. Zaznacza, że pieniądze przychodzą zawsze na konto - i zawsze terminowo.

Kindergeld jest wypłacane niezależnie od dochodów rodziców. Ale znaczenie ma już ilość dzieci. Na drugie dziecko dostaje się tyle samo, co na pierwsze, a zatem czteroosobowa rodzina może liczyć w tej chwili na 384 euro. Jednak za trzecie dziecko niemiecki rząd przyznaje już premię - i rodzina może dostać 582 euro. Rodzina z czwórką dzieci dostanie natomiast już 805, a z piątką - 1028 euro. W połowie 2019 premia na czwarte dziecko ma się jeszcze zwiększyć o 10 euro.

Wypłaty do 25. urodzin

Pomiędzy polskim 500+ a niemieckim Kindergeld jest zresztą znacznie więcej różnic.Choć zasadniczo niemiecki rząd wypłaca świadczenie do uzyskania pełnoletności, to można ten okres wydłużyć aż do 25. roku życia - jeśli dziecko kontynuuje naukę. Świadczenie po "osiemnastce" nie jest jednak przyznawane automatycznie i wiele zależy tu od sytuacji finansowej czy rodzinnej takiego osoby. Natomiast jeśli osoba jest niepełnosprawna, to pieniądze można otrzymywać bez żadnego limitu wiekowego - o ile niepełnosprawność powstała przed 25. urodzinami.

Kindergeld można również dostać na dziecko adoptowane.

Niemieccy rodzice poza Kindergeld mogą liczyć i na inne świadczenia. Jest zapomoga w wysokości 170 euro miesięcznie dla najbiedniejszych rodzin, jak i specjalna kwota wolna od podatków dla rodziców.

"Z tym 500 plus to same problemy"

Polacy w Niemczech wcale jednak nie podchodzą z entuzjazmem do rozszerzenia polskiego 500 plus na każde dziecko. Obawiają się, że przez to czeka ich biurokratyczny koszmar.

- Teoretycznie Niemcy mogą nam obciąć Kindergeld o kwotę, którą możemy dostać w Polsce - nawet jak jej nie pobieramy. Więc być może będę musiała wnioskować o 500 plus, choć w Polsce nie mieszkam od lat i nawet nie wiem, jak tam się załatwia sprawy w urzędach. Wolałabym, żeby po prostu wypłacali nam ten Kindergeld po staremu - mówi nam pani Ewa ze Stuttgartu, mama 5-letniego Jana. - Z tym 500 plus to są same problemy - dodaje.