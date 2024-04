20 zł zamienił w milion. To tu padła główna wygrana w zdrapce

W grudniu poprzedniego roku, w punkcie Lotto przy ul. Żyznej 1, gracz w Lotto Plus wytypował "na chybił trafił" sześć liczb, co przyniosło mu 1 mln zł. Kolejne szczęście spotkało osobę, która we wrześniu 2023 roku zagrała w Eurojackpot również "na chybił trafił" w markecie Carrefour przy ul. Drogowców 43, zdobywając nagrodę trzeciego stopnia w wysokości 1 615 068,10 zł - czytamy w serwisie.