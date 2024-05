Brakuje owoców i młodych warzyw. Efekt? Nawet 100 zł/kg malin

Niesprzyjająca aura daje się we znaki miłośnikom nowalijek. Na rynku hurtowym w Broniszach brakuje owoców i warzyw co natychmiast przełożyło się na wyższe ceny. Za młode ziemniaki trzeba dać 10-12 zł za kilogram, za taką samą ilość malin nawet do 100 zł - pisze serwis sadyogrody.pl.