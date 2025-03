Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program, który zyskuje na popularności. Jak poinformował PFR Portal PPK, do 15 kwietnia 2025 r. na rachunki ponad 2,17 mln uczestników trafi łącznie 521 mln zł.

Z najnowszego biuletynu PPK wynika, że na koniec lutego 2025 r. wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty wyniosła 33,21 mld zł, co oznacza wzrost o 1,29 mld zł w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Liczba uczestników PPK wzrosła o 35 tys. osób, a poziom partycypacji wynosi 51,66 proc.

PPK to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Udział w PPK jest dobrowolny, a pracownik może w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania i ponownie do niego przystąpić.

Jednak co ważne, wcześniejsze wycofanie środków z PPK przed 60. rokiem życia skutkuje utratą dopłat państwowych. Oszczędzający odzyska swoje wpłaty i 70 proc. wpłat pracodawcy - pozostałe 30 proc. trafi do ZUS. Od zysków potrącony zostanie 19 proc. podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki ).

Obecnie Ministerstwo Finansów analizuje m.in. możliwość skrócenia okresu autozapisu - obecnie następuje on co cztery lata (najbliższy w 2027 r.). Rozważane jest skrócenie go z okresu czterech do trzech lat.