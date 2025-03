Więcej niż na lokacie. Tak Polacy wykręcają ponad 100 proc. zysku

- Na pewno dla części osób to może być sposób na regularny zarobek. Inaczej mówiąc, traktują PPK jako lokatę bankową . Dodajmy bardzo korzystną lokatę - wyjaśniał Oskar Sobolewski, ekspert rynku pracy w HRK Payroll Consulting, w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

PPK to system emerytalny, w którym pracownik przeznacza 2 procent swojego wynagrodzenia, a pracodawca dokłada do tego swoją część wynoszącą 1,5 procent. Dodatkowo, państwo oferuje coroczne premie – 250 zł w pierwszym roku i 240 zł w kolejnych latach. Zebrane środki w PPK można wypłacić w dowolnym momencie, jednak jeśli zdecydujemy się na to przed ukończeniem 60 lat, możemy stracić część zysków.