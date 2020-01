28. finał WOŚP 2020. Pomagać można na wiele sposobów, nie trzeba nawet ruszać się z domu

Puszki są nieodłącznym elementem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niemal 120 tys. wolontariuszy w trakcie 28. finału WOŚP kwestuje w całej Polsce. Jednak nie każdy z nas wyjdzie dzisiaj z domu. Dlatego jest wiele innych sposobów, by wpłacić pieniądze na konto Fundacji.

Najprostszym sposobem jest odwiedzenie oficjalnej strony Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wpłacenie za jej pośrednictwem datku przelewem . Na oficjalnej witrynie możemy tego dokonać za sprawą PayPala, PayU czy Polcard, a nawet za pośrednictwem BLIK-a. Ponadto istnieje też możliwość wpłat cyklicznych. Dzięki tej funkcji możemy wpłacać pieniądze na konto Fundacji np. co miesiąc.

Zamiast przelewu możemy wybrać opcję płatności SMS. Wystarczy wysłać wiadomość na numer 75 565 o treści "SERCE". Koszt jednego SMS-a to 5 zł netto (6,15 zł z VAT). Najwięksi operatorzy na polskim rynku zadeklarowali, że wpływ z tych SMS-ów przekażą na konto WOŚP. Wśród nich są m.in.: Play, Orange, Heyah, Plus i T-Mobile.

28. finał WOŚP. Jak możemy wpłacać pieniądze?

Licytacja Złotych Serduszek rozpoczyna się "od pierwszego łączenia telewizyjnego do późnych godzin wieczornych", jak podaje oficjalna strona WOŚP. Jak zgłosić się do licytacji? Poprzez specjalną stronę internetową. Ponadto chęć udziału w aukcjach można zadeklarować za pomocą specjalnego numeru telefonu oraz w wideorozmowie z konsultantem WOŚP.

Pomoc w mediach społecznościowych

Pomóc możemy również na Facebooku. Dzisiaj jest wprost prawdziwy wysyp zrzutek na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Minimalna kwota wsparcia w tym wypadku wynosi 20 złotych. Wystarczy wybrać jedną ze zrzutek lub też zorganizować własną, jeżeli czujemy się na siłach, by tak wspomóc Fundację. Podobne zbiórki są organizowane na stronach typu SiePomaga.pl, zrzutka.pl itp.

Jeszcze inny pomysł na aktywizację darczyńców ma Play. Operator zachęca do opłacania faktur do 12 stycznia, w zamian partner WOŚP przekaże Fundacji 1 zł za każdego klienta, który dokona wpłaty we wspomnianym terminie.