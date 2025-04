To zmora klientów kas samoobsługowych. Znaleźli na nią sposób

Wzrost liczby kradzieży w sklepach skłonił sieci handlowe do poszukiwania nowych rozwiązań zabezpieczających. Jak podaje "Fakt", w Niemczech wprowadzono inteligentne bramki, które automatycznie otwierają się przed klientem, jeśli system rozpozna jego sylwetkę. Technologia ta nie wymaga skanowania paragonu (co jest wymagane np. w Lidlu), co znacznie ułatwia proces zakupowy.