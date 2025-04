Wielka polityka krzyżuje plany rodzicom. Nietypowa pierwsza komunia

Maj to miesiąc komunijny

Rodzice dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej w maju. Stanęli przed nieoczekiwanym problemem. Zarezerwowane sale na przyjęcia komunijne zostały przeznaczone na lokale wyborcze.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich w tym roku została wyznaczona na niedziele 18 maja. Choć datę poznaliśmy dopiero w styczniu, kiedy to ogłosił ja marszałek Szymon Hołownia, to można było zakładać, że odbędą się one właśnie w którąś z majowych niedziel.

Wybory krzyżują plany

Maj to też tradycyjnie miesiąc komunijny. W tym roku wielka polityka pokrzyżowała niestety plany rodzinne osobom, które niefortunnie rezerwowały sale na komunijny poczęstunek m.in. w gminnych świetlicach. Tam też zazwyczaj mieszczą się na wsiach komisje wyborcze. Dlatego też imprezy z okazji pierwszej komunii trzeba było odwołać.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

WIDEO

Czy jajek na Wielkanoc zabraknie? Sprzedawcy: "Już brakuje"

Na Spotted Gostyń pojawiło się pytanie: "Kogo jeszcze oprócz mnie wywalili z sali zarezerwowanej na komunię 18 maja, bo wybory?". To wywołało falę komentarzy i dyskusji wśród rodziców, którzy czują się postawieni pod ścianą. Termin wyborów był znany od dawna, co budzi frustrację wśród tych, którzy muszą teraz szukać nowych miejsc na przyjęcia — o sprawie pisał regionalny portal gostyn24.pl.

Niektórzy rodzice, jak Krzysztof, podkreślają, że przesunięcie uroczystości na inny dzień nie jest rozwiązaniem. - To już nie to samo. Komunia to wyjątkowy dzień, którego nie da się przełożyć - stwierdził. Inni, jak Renata, sugerują, że wynajmujący powinni pomóc w znalezieniu alternatywnego miejsca.

Rodzice wiedzieli już w styczniu

Jak dowiedzieliśmy się w gminie Korbie, położonej niedaleko Gostynia w woj. wielkopolskim, w związku z ogłoszeniem wyborów w styczniu pojawił się problem z dostępnością świetlic wiejskich, które wcześniej zostały zarezerwowane przez mieszkańców na różnego rodzaju uroczystości, głównie komunie.

Część osób dokonała rezerwacji nawet rok wcześniej, nie spodziewając się, że terminy te pokryją się z organizacją wyborów. W wielu przypadkach lokale te są tradycyjnie wykorzystywane jako siedziby komisji wyborczych, co sprawiło, że konieczne było ich przeznaczenie na potrzeby głosowania.

Po ogłoszeniu terminu wyborów wszystkie osoby, które wynajmowały świetlice, zostały poinformowane, że ich rezerwacje mogą zostać odwołane. Starano się im pomóc, proponując inne dostępne terminy lub alternatywne miejsca, jednak nie we wszystkich przypadkach było to możliwe. Ostatecznie część mieszkańców musiała samodzielnie znaleźć nowe lokalizacje. W gminie takich sytuacji było co najmniej sześć.

Informacja została wysłana do wszystkich osób, które wynajmowały świetlice, żeby mogły jak najszybciej znaleźć inne miejsce – mówi nam pracownica urzędu.