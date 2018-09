30 tys. litrów prosecco wylało się na ziemię. Po awarii silosu

Włoskie media donoszą o „wyjątkowo smutnym toaście”. Przez awarię silosu wylało się 30 tys. litrów prosecco. „Płakać się chce” – komentują internauci.

Do awarii silosu doszło w Conegliano koło Treviso w Wenecji Euganejskiej na północy Włoch. To kolebka musującego wina, zyskującego na globalnej popularności.

Najprawdopodobniej do awarii doszło na skutek błędu ludzkiego. Rzeka prosecco pierwotnie miała trafić do butelek, a później gardeł koneserów. To jedna z najdroższych odmian tego wina.