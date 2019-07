300 euro za podpis na liście. Nowe życie nowych europosłów

Nawet 300 euro za samą obecność na posiedzeniu - w ten sposób można dorobić się praktycznie drugiej pensji w europarlamencie. A na wysokość wynagrodzeń i tak posłowie narzekać nie będą mogli.

Do portfela nowych europarlamentarzystów zaglądają środowe tabloidy. Zarówno w "Super Expressie", jak i w "Fakcie" przeczytamy, ile zarobią wybrani pod koniec maja przedstawiciele Polski w Unii. Dzienniki radzą również, jak najlepiej sobie "dorobić".

"Po pierwsze, warto bywać na posiedzeniach" - doradza "Super Express". Za samą obecność posłowie dostają 300 euro diety. Na wyżywienie i nocleg. To równowartość ponad 1200 złotych za sam podpis na liście. Tyle samo można zainkasować za obecność na sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej.

Kilka posiedzeń w miesiącu i można zapewnić sobie całkiem pokaźny dodatek do wynagrodzenia. A to też nie jest małe. To średnio około 30 tys. zł miesięcznie.