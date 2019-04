300+ trafi do uczniów co roku. Ustawa jest gotowa

Pieniądze z jednego ze sztandarowych projektów socjalnych rządu będą trafiały do Polaków co roku. Ustawa gwarantująca 300 zł na każdego ucznia jest już gotowa.

Ubiegłoroczne wypłaty z programu "Dobry start", powszechnie nazywanego 300+, były dokonywane w oparciu o rozporządzenie. Z tego względu nie było pewności, czy pieniądze trafią do rodziców również i w tym roku, choć trudno było sobie wyobrazić rezygnację z programu w roku podwójnych wyborów.

- Stworzenie ustawowych podstaw prawnych do świadczenia "Dobry start" jest elementem budowy stabilnej, długofalowej polityki rodzinnej. Zapewni też stabilizację świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania – wyjaśniła w rozmowie z dziennikiem Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.