Straganiarze walczą o wolny rynek. Spór o chińskie ciupagi w Zakopanem

Z informacji, którą przekazuje nam zastępca burmistrza wynika, że pozew dotyczący uchwały o parku kulturowym na Krupówkach dopiero wpłynął do sądu.

WIDEO

"Dopuszcza się prowadzenie działalności (...), której przedmiot jest utożsamiany z historią, tradycją i kulturą regionu, z tym że handel może być prowadzony wyłącznie ze stoisk wykonanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, przy czym towar może być eksponowany tylko wewnątrz stoiska. Prowadzenie działalności (...) na terenie dróg publicznych wymaga zezwolenia zarządcy drogi wydanego zgodnie z przepisami odrębnymi, a na pozostałych terenach zawarcia stosownej umowy z zarządcą terenu".

Jak wyjaśnia, problemem są de facto niektóre stoiska. - Stragany obwieszone naokoło różnymi towarami nie wyglądają estetycznie. To często estetyka na poziomie kraju trzeciego świata, co jest dla nas problemem, bo walczymy o zmianę wizerunku Zakopanego , a Krupówki są naszą wizytówką - zwraca uwagę.

Wiceburmistrz podkreśla, że te punkty rzadko przypominają stragany i są to zazwyczaj "luźne konstrukcje" czy "poukładane słupy przykryte plandeką" . - Na tego typu handel w Zakopanem nie ma zgody - zaznacza.

- Nie wystawiamy towaru przed sklepem, bo handlujemy głównie ceramiką i rękodziełem. Ta sytuacja dotyczy nas tylko pośrednio, bo nie możemy np. wystawić stojaka, co trochę utrudnia działalność, ale dajemy radę. Natomiast są też osoby, które muszą się w ten sposób promować, bo inaczej nie sprzedadzą swoich towarów. Ci ludzie chcą jakoś żyć - przyznaje w rozmowie z WP Finanse sprzedawczyni, która pracuje na Krupówkach.

Dopytywana o to, czy budki z wysypującymi się towarami psują wizerunek miasta wskazuje, że przywykła do pewnych realiów, którymi rządzą się turystyczne miejscowości. - Jestem rodowitą Zakopianką i jestem przyzwyczajona do tego, że tutaj zawsze się coś dzieje, ale staram się omijać duże grupy - przekonuje.