300+ trafia do Polaków. Setki osób nadal nie złożyły wniosku

300+ wymaga złożenia wniosku

A wniosek jest niezbędny, bo bez niego świadczenie nie jest wypłacane. Minister rodziny Marlena Maląg przypomina, że ci, którzy zrobią to do końca sierpnia, dostaną pieniądze nie później niż do 30 września. Spóźnialscy będą musieli zaczekać dłużej.