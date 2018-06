300+. Wyprawka szkolna dla dziecka. Wnioski już od lipca

Ruszył program "Dobry start". Tylko do końca listopada będzie można składać wnioski o przyznanie 300 zł na szkolną wyprawkę. - Wszystkie rodziny, które złożą wnioski w lipcu i sierpniu mogą liczyć na wypłaty do 30 września - powiedziała minister pracy Elżbieta Rafalska.

- 1 lipca rozpocznie się składanie wniosków on-line, od 1 sierpnia rusza dodatkowo składanie wniosków papierowych - dodała minister Rafalska. - Nieprzekraczalny termin na złożenie wniosków to 30 listopada.

- Wszystkie rodziny, które złożą wnioski w lipcu i sierpniu, mogą liczyć na wypłaty do 30 września. Myślę, że ci, którzy złożą w lipcu, mogą liczyć na to, że samorząd może nawet dokonać wypłat szybciej - stwierdziła minister pracy.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku rozpoczynającym rok szkolny dzieciom do 18 roku życia. A co jeżeli 18-latek będzie kończył jeszcze liceum? Pieniądze również otrzyma. Program zakłada, że środki można otrzymać maksymalnie do osiągnięcia przez dziecko 20 roku życia. Warunek jest jeden - nauka musiała się rozpocząć przed 18 rokiem życia i jest kontynuowana.