300 zł do emerytury bez progu dochodowego. Ale nie dla każdego

Od 1 marca 2024 roku wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 299,82 zł, co oznacza wzrost o ponad 44 zł w porównaniu do poprzedniego okresu rozliczeniowego. Dodatek przyznawany jest co miesiąc:

kombatantom i innym osobom uprawnionym;

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych;

wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych;

wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającą emeryturę lub rentę.

Jak informuje infor.pl, świadczenie to może być "dziedziczone". Oznacza to, że najbliżsi krewni kombatantów oraz niektórych grup żołnierzy mogą po ich śmierci zostać uprawnieni do pobierania tego świadczenia.