32 tys. zł na termomodernizację. Nowy program dla budynków wielorodzinnych

Wysokość dotacji ma zależeć od dochodu. Przy dochodzie rocznym wnioskodawcy wynoszącym do 100 tys. zł, maksymalnie można będzie dostać do 20 tys. zł, które przeznaczone mają być na wymianę pieca i zadania termomodernizacyjne, a do 25 tys. zł przy zakupie i montażu pompy ciepła powietrze/woda lub gruntowej i na zadania termomodernizacyjne. Kwotę do 10 tys. będzie można otrzymać w przypadku wykonania samych zadań termomodernizacyjnych bez wymiany pieca.

Gdy w gospodarstwie wieloosobowym dochód miesięczny netto na osobę wynosi do 1400 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym do 1960 zł, maksymalna kwota dotacji ma wynosić do 32 tys. zł, które to pieniądze mają być przeznaczone na wymianę źródła ciepła i zadania termomodernizacyjne. Dotacja do 15 tys. zł może być przeznaczona na działania termomodernizacyjne, bez wymiany pieca.