350 tys. euro spadku po wdowie z Francji. Cudem uniknął oszustwa

Jak podaje gdańska policja, mieszkaniec Słupska nawiązał znajomość z kobietą za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych. Oszustka przedstawiła się jako Polka mieszkająca we Francji, która niedawno straciła męża. Z czasem rozmowy przerodziły się w bliższą relację. Po pewnym czasie kobieta zaproponowała 55-latkowi otrzymanie spadku , po jej zmarłym mężu.

WIDEO

Kobieta twierdziła, że mężczyzna może otrzymać 350 tys. euro (w przeliczeniu ok. 1,5 mln zł), jeśli pokryje jedynie lokalne koszty podatkowe i opłaty związane z przekazaniem spadku w wysokości 7 tys. zł - informuje gdańska policja.

Dla uwiarygodnienia całej historii, z mężczyzną skontaktował się rzekomy przedstawiciel "departamentu informacji finansowej", który potwierdził obowiązujące przepisy we Francji i zapewnił, że po uiszczeniu opłaty pieniądze trafią bezpośrednio na jego konto .

Nie podejrzewając podstępu, 55-latek udał się do banku, gdzie zaciągnął pożyczkę w wysokości 7 tys. zł. Następnie próbował przewalutować kwotę i przelać ją na zagraniczne konto w innym banku. To wzbudziło czujność jednej z pracownic placówki. Zaczęła zadawać pytania, które szybko doprowadziły ją do podejrzenia, że mężczyzna może być ofiarą oszustwa.