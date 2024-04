38 tys. turystów zapłaciło za wstęp do Wenecji. Tyle kosztuje bilet

Każdy z turystów uiścił opłatę w wysokości 5 euro, którą w niektórych mediach nazywano batem na turystów. Tyle kosztuje bowiem wstęp do turystycznego miasta na północy Włoch. Taką informację przekazały lokalne władze. Co ważne, opłata ta jest pobierana od osób, które nie planują spędzić w Wenecji nocy, a zatem nie zamierzają korzystać z noclegu .

W czwartek, kiedy to nowe przepisy zaczęły obowiązywać, za jednodniowy pobyt nad Canal Grande, czyli najważniejszym i najbardziej znanym kanałem w Wenecji , zapłaciło ponad 15 tysięcy turystów. Łącznie przez dwa dni od wprowadzenia nowych przepisów za wstęp do miasta na wodzie zapłaciło 38 tys. turystów. Podczas kontroli sprawdzono ponad 16 tysięcy osób.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez władze, w hotelach przebywa około 51 tysięcy osób. Osoby te są zwolnione z opłaty za wstęp do historycznego centrum miasta, ponieważ płacą dodatkowy podatek miejski za pobyt.

Co musisz mieć, by wjechać do Wenecji?