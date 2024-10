4,99 zł/l paliwa. Sieć robi promocję przed świętami. Oto lokalizacje

Promocja będzie dostępna 31 października na trzech stacjach paliw w Poznaniu: przy ul. Grunwaldzkiej 104, Księcia Mieszka I 40 oraz Juraszów 22 w godzinach od 16:00 do 18:00. Cena w wysokości 4,99 zł za litr obowiązuje w przypadku kupna Pb95 oraz ON. Będą z niej mogli skorzystać wyłącznie posiadacze aplikacji AVIA GO.