4 mln zł do wygrania. Znamy wyniki Lotto

Do wygrania były 4 mln zł. Żeby zgarnąć tę kasę trzeba było na kupowanie Lotto zakreślić sześć liczb. A dokładnie: 4, 5, 8, 10, 15, 35.

Kwota 4 mln zł, która była do zgarnięcia to efekt kumulacji, która narasta od 10 maja. To wówczas po raz ostatni padła szczęśliwa "szóstka". A dokładnie dwie. Szczęśliwe liczby poprawnie wytypowali mieszkańcy Chojnówki i Zgierza, którzy zgarnęli po 5 mln 528 tys. zł.