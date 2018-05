4 rzeczy, które musisz wiedzieć przed wzięciem pożyczki.

Rynek pożyczkowy w Polsce jest ogromny, a firmy prześcigają się w oferowanych innowacjach. Teraz to już nie tylko dostęp do szybkiej gotówki, ale również szybka weryfikacja tożsamości czy porównywarki ofert, które szybko generują pożyczkodawców, najlepiej spełniających wymagania i potrzeby klienta.

Każdy pełnoletni obywatel może z łatwością pożyczyć pieniądze, do tego w kilka minut. Jednak łatwy dostęp do szybkiej gotówki nie oznacza dużej świadomości finansowej Polaków. Wręcz przeciwnie, dane badania “Konsument na rynku usług pożyczkowych”, przeprowadzonego przez Federację Konsumentów pokazują, że ponad połowa dłużników ma niewystarczającą wiedzę na temat produktów finansowych i nie rozumie umów pożyczek. Przeczytaj więc, co musisz wiedzieć zanim weźmiesz pożyczkę.

1.RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Często konsumenci, porównując oferty pożyczek, biorą pod uwagę głównie oprocentowanie. Należy jednak pamiętać, że nie zawiera ono wszystkich opłat, takich jak opłata przygotowawcza (często niezwracana), opłata za ubezpieczenie pożyczki, (które nie jest obowiązkowe) oraz ewentualne opłaty za opóźnienia w spłacie. Dlatego więc porównywanie oprocentowania może być mylne. Szukając pożyczki należy kierować się RRSO czyli rzeczywistą roczną stopą oprocentowania. Jednak tu sprawa nie jest również taka oczywista. RRSO jest obliczane skomplikowaną formułą, a do tego jest uwzględniane w skali roku i w skład obliczeń wchodzi także zmienna wartości pieniądza. Oznacza to, że jeśli szukasz pożyczki krótkoterminowej, np. Na jedynie 15 dni, to procent ten może wynosić nawet miliardy (a twój koszt może wynosić np. Jedynie 10 zł). Jest to wręcz paradoksalne. Nie musisz się więc obawiać, jak zobaczysz taki procent u pożyczkodawcy, oferującego pożyczki krótkoterminowe. RRSO zostało stworzone do pożyczek ratalnych, dlatego jest tak nieadekwatne w przypadku chwilówek czy tak zwanych pożyczek bez BIK i KRD online. Warto jednak wiedzieć, że jeśli szukasz całkowicie darmowej pożyczki/ chwilówki, powinieneś szukać oferty z RRSO 0%, wtedy na pewno nie zaskoczą cię dodatkowe koszty (pod warunkiem, że spłacisz pożyczkę na czas).

2.Prawo do informacji

Ponieważ język finansowy i zrozumienie RRSO nie należy do najprostszych dla osób, które nie pracują w branży, należy pamiętać o prawie do informacji. Jest to jedno z podstawowych uprawnień konsumenta. Wedle prawa każda informacja udzielana klientom kupującym musi być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, a także nie może wprowadzać w błąd. Dlatego też każdy sprzedawca, w tym pożyczkodawca, musi udzielić ci odpowiedzi na wszystkie twoje pytania. Dopytaj się więc o wszystkie koszty pożyczki, opłaty w razie opóźnień i o cokolwiek innego, co jest dla ciebie niezrozumiałe. Jeśli pożyczkodawca unika odpowiedzi lub odpowiada wymijająco, zastanów się, czy chcesz mu powierzyć swoje zaufanie.

3.Darmowe sprawdzenie wiarygodności firmy pożyczkowej

Mimo, że rząd coraz bardziej kontroluje firmy pożyczkowe, to ciągle zdarzają się wykroczenia i oszustwa. Aby nie stać się ich ofiarą, warto być przezornym. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, co do pożyczkodawcy, sprawdź go darmowo na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Z łatwością znajdziesz tam listę ostrzeżeń publicznych i zobaczysz, które firmy mają kłopoty z prawem. Jest to zupełnie darmowe, więc warto się upewnić, że podpisujesz umowę z uczciwym wierzycielem.

4.Prawo do rezygnacji z pożyczki

Dostępność pożyczek sprawia, że wielu konsumentów podpisuje umowę pożyczki pod presją czasu i bez większego zastanowienia. Sprawia to, że wielu nie zastanawia się nad tym, jak spłaci pożyczkę, a w konsekwencji często nie spłaca zobowiązania na czas lub wpada w spiralę zadłużenia. Obie sytuacje wpływają negatywnie na historię kredytową konsumenta, a do tego grożą komornikiem. Aby temu zapobiec, należy po pierwsze zastanowić się dobrze przed wzięciem pożyczki, jaka kwota jest ci naprawdę potrzebna, czy pieniądze są konieczne czy mają tylko wypełnić chwilową zachciankę oraz w jaki sposób i w jakim czasie realnie uda ci się spłacić zobowiązanie. Jeśli jednak w przypływie emocji, podpiszesz umowę pożyczki, pamiętaj, że masz prawo do rezygnacji z niej do 14 dni od podpisania umowy (oczywiście pod warunkiem oddania pożyczonej kwoty).