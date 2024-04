4 zwroty, które irytują w mailach pisanych po angielsku

Chcąc upomnieć się o odpowiedź, rzecz jasna jest to możliwe, lecz wymaga to odpowiedniego podejścia. Twój mail z przypomnieniem powinien być zwięzły i zawierać konkretne pytanie. Skuteczniejsze od "Nie jestem pewien, czy otrzymałeś moją poprzednią wiadomość..." będzie zapytanie "czy możesz podzielić się swoimi uwagami na temat przesłanych materiałów?". Można również dodać zdanie w stylu "if I don’t hear from you by Friday, I’ll assume that everything looks good" (pol. jeśli się nie odezwiesz do piątku, będę zakładać, że wszystko jest w porządku) - sugeruje Rebecca Zucker.