400 tys. zł za własne "rodos". Te działki są warte fortunę

Ile kosztują działki na ROD?

Z raportu wynika, że średnie ceny działek ROD to około 244 zł za mkw. w Poznaniu, co oznacza wzrost o 44 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. W Warszawie średnia cena to 217 zł/mkw., a w Krakowie 212 zł/mkw. W Szczecinie natomiast średni koszt ogródka działkowego wynosi około 50 tys. zł.