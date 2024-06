ROD‑om grozi likwidacja. Działkowicze muszą zrobić jedną rzecz

Gminy będą podejmować w najbliższym czasie decyzje dotyczące przeznaczenia terenów, na których leżą Rodzinne Ogrody Działkowe. To oznacza, że część ROD-ów może zostać zlikwidowana. Działkowicze są zachęcani do podjęcia działań, które mają przekonać samorządy do pozostawienia ogródków.