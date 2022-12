417 stacji paliw w Polsce zmieni szyld. Węgrzy chcą jak najszybciej zastąpić Lotos

Szyld zmieni 417 stacji, które dotychczas należały do Lotosu. Węgierski MOL kupił je w związku z połączeniem Orlenu i Lotosu. Zgodę na fuzję musiała wydać Komisja Europejska, a ta jako jeden z warunków udzielenia takiej zgody wymieniła konieczność znacznego okrojenia Lotosu. Ma to gwarantować utrzymanie odpowiedniego poziomu konkurencyjności na polskim rynku. W ten sposób stacje tej sieci trafiły do MOL. Z drugiej strony w ramach zawartych umów MOL sprzedaje na rzecz Orlenu 143 stacje paliw na Węgrzech i 39 stacji na Słowacji.