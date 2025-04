Hiszpania zaostrza przepisy. Oto nowe ograniczenia dla turystów

Hiszpania , popularny kierunek wakacyjny, wprowadza nowe przepisy mające na celu ograniczenie niepożądanych zachowań turystów. Jak czytamy na biznes.interia.pl, w miejscowościach takich jak San Antonio, Magaluf, Playa de Palma i El Arenal obowiązuje zasada "sześć drinków na dzień". Turyści mogą zamówić maksymalnie sześć darmowych drinków dziennie w ramach all inclusive.

Od 2024 r. wprowadzono dodatkowe ograniczenia, takie jak zakaz tzw. pub crawl oraz nocna prohibicja. Sklepy sprzedające alkohol muszą być zamknięte od 21:30 do 8:00. Spożywanie alkoholu na ulicach Balearów jest również zabronione. Za złamanie tych przepisów grożą surowe kary finansowe, od 750 do 3000 euro (do 12,5 tys. zł).