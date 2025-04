Masz takie oświetlenie w samochodzie? Możesz mieć kłopoty z Policją

Choć technologia LED staje się coraz bardziej popularna, to nie wszystkie dostępne na rynku rozwiązania są dopuszczone do użytku na polskich drogach. Jak podaje "Fakt", szczególnie problematyczne są tzw. retrofity, czyli LED-y montowane w miejsce zwykłych żarówek halogenowych bez modyfikacji reflektora. Takie rozwiązania zazwyczaj nie posiadają homologacji, przez co ich użytkowanie jest niezgodne z prawem.