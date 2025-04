Sąsiad się pomyli, ty płacisz. Resort chce zmian w przepisach

Grupa posłów zwróciła się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o rozwiązanie tej kwestii - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Ich obawy wiążą się z wprowadzeniem obowiązku segregacji tekstyliów.

Wiele gmin nie zapewniło mieszkańcom odrębnych miejsc do składowania ubrań. Oznacza to, że aby postępować zgodnie z prawem, tekstylia należy zawieźć do najbliższego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Część osób może jednak tego nie zrobić, a zużyte ubrania znajdą się w pojemniku na odpady zmieszane.