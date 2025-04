W Polsce coraz więcej osób dowiaduje się o możliwości odziedziczenia środków zgromadzonych na subkoncie ZUS po zmarłych członkach rodziny. Aby odzyskać te pieniądze, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Jednak, jak podkreśla serwis totalmoney.pl, czas oczekiwania na wypłatę może być znacznie dłuższy , niż przewidują przepisy, co przyznaje sam ZUS.

ZUS ma obowiązek wypłacić odziedziczone środki w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku. W praktyce jednak wielu Polaków skarży się na opóźnienia sięgające nawet dwóch lat. ZUS tłumaczył się początkowo niekompletnymi wnioskami, ale po interwencjach medialnych przyznał, że opóźnienia rzeczywiście występują i podjęto kroki, by je zlikwidować.

Eksperci radzą, by osoby czekające na wypłatę dłużej niż trzy miesiące dochodziły swoich praw, w tym odsetek za opóźnienia. Możliwe jest również złożenie skargi i wystąpienie na drogę sądową. ZUS jest zobowiązany do informowania klientów o opóźnieniach i podawania nowych terminów wypłaty. Warto kontynuować składanie wniosków, ponieważ nie ma terminu przedawnienia dla tych roszczeń.