5 domowych tricków. Tak obniżysz rachunek za wodę

Oszczędzanie wody w łazience i kuchni

Łazienka to miejsce, w którym zużywamy dużą ilość wody. Jeśli chcemy zaoszczędzić, to możemy zastosować perlator. To niewielka siatka umieszczona na wylewce kranu, która napowietrza strumień wody, co zmniejsza jej zużycie nawet o 50 proc. Warto też zrezygnować z kąpieli na rzecz pryszniców.