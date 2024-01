50 gr czy 1 zł? Resort klimatu rozważa podniesienie kaucji

Ile wyniesie kaucja?

Zgodnie z opublikowanym w kwietniu projektem rozporządzenia kaucja ma wynieść 50 gr. Jednak część branży postuluje, by zwiększyć wysokość kaucji do 1 zł. Według zwolenników wyższa kaucja, będzie bardziej motywowała konsumentów do zwrotu butelek i puszek oraz zniechęcała do oszustw. Wiceministra pytana o to, czy resort zamierza podwyższyć kaucję, odpowiedziała, że odbędą się w tej sprawie ponowne konsultacje z branżą. - Przyjrzymy się temu. W Europie kaucja oscyluje między 50 gr a 1 zł - dodała.