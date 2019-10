500+ dla emerytów, kiedy będą pieniądze? Harmonogram

Od 1 października obowiązuje program 500+ dla osób niesamodzielnych, sporą grupę - obok osób z niepełnosprawnościami - stanowią tu emeryci. Kiedy przyjdą pieniądze?

Program 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wszedł w życie 1 października. Szacuje się, że obejmie ok. 850 tys. osób, w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorów po 75. roku życia. Dotąd już 213 tys. Polaków złożyło wnioski o zakwalifikowanie do programu. ZUS zgłoszenia przyjmował już we wrześniu, opracował też harmonogram wypłat.