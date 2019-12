500+ dla niepełnosprawnych. Od marca szykuje się obniżka

Wiele osób pobierających 500+ dla niepełnosprawnych od marca może dostawać mniej pieniędzy. Niektórzy mogą nawet dodatek stracić. Wszystko przez waloryzację rent i emerytur.

Przypomnijmy, że świadczenie przysługuje osobom, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji i mają dochody nieprzekraczające 1100 zł brutto. Jeśli dostają więcej, to dodatek jest odpowiednio pomniejszany.

Przy 1200 złotych dochodu dodatek wyniesie więc już tylko 400 zł. Przy 1300 zł - zmniejszy się do 200 zł. I tak dalej.

To właśnie ten próg dochodowy może spowodować, że wielu emerytów i osób niepełnosprawnych od marca będzie dostawać mniej pieniędzy. Wzrasta bowiem minimalne świadczenie - jak informują politycy PiS, ma ono wynieść 1200 zł brutto.

Co to oznacza? Że wszyscy, którzy pobierają minimalną emeryturę lub rentę, automatycznie zamiast 500 zł dostaną ledwie 400 zł. Bo o ile emerytura minimalna jest waloryzowana, to próg dochodowy dla 500+ już nie.