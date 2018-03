500+ dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Jest sposób, by bez zasądzonych alimentów dostali pieniądze

Media alarmują, że samotni rodzice, którzy nie mają wyroku zasądzającego alimenty, nie otrzymają pieniędzy w programie "Rodzina 500 +". Ministerstwo uspokaja, że wystarczy dołączyć postanowienie o zabezpieczeniu. Wyjaśniamy, o co chodzi.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu wcześniej nie wystąpili z powództwem (bo na przykład pozostają z byłym partnerem w relacjach na tyle dobrych, że ustalili, że pieniądze na wychowanie dziecka będą przekazywane do ręki, bez sądowego nakazu albo, co zdarza się częściej - miejsce pobytu jednego z rodziców nie jest znane), a chcieliby skorzystać ze świadczenia, muszą uzbroić się w cierpliwość. Sądy rodzinne zostały dosłownie zalane pozwami o ustalenie alimentów i na ostateczny wyrok rodzic musi czekać co najmniej kilka miesięcy.

Nie, jego zastosowanie jest znacznie szersze. Postępowanie o zobowiązanie jednego z rodziców do zapłaty alimentów może trwać długo, a w tym czasie ten rodzic, u którego przebywa dziecko, musi samodzielnie łożyć na jego wychowanie. Aby zapewnić sobie pomoc do czasu wydania przez sąd ostatecznego rozstrzygnięcia, powinien złożyć do sądu, w którym toczy się postępowanie o alimenty, wniosek o zabezpieczenie. Musi wykazać (przepisy używają słowa "uprawdopodobnić"), że osoba, przeciwko której kierowany jest wniosek, należy do grona osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego. Rodzice są zobowiązani do płacenia na własne dzieci, więc samo wykazanie, że pozwany jest ojcem/matką stanowi wystarczający powód, by sąd zabezpieczenia udzielił.