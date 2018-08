500+ i 300+ śpiesz się jeśli chcesz szybko otrzymać pieniądze

Wszyscy, którzy chcą otrzymać świadczenie 500+ bez przerwy w październiku muszą złożyć wniosek do końca sierpnia. Warto się śpieszyć, ponieważ termin upływa już w piątek.

500+ terminy składania wniosków

Aktualnie świadczenie 500+ jest przyznawane na okres 1 października 2018 - 30 września 2019. Jeśli pobierający świadczenie chcą je otrzymywać regularnie muszą złożyć poprawnie wypełniony wniosek do 31 sierpnia. Jeśli nie zdążą przedłożyć dokumentów przed końcem wakacji to nic nie tracą. Jednak w przypadku złożenia dokumentów we wrześniu pierwsze przelewy zostaną wykonane dopiero w listopadzie. Wnioskodawcy otrzymają wówczas wyrównanie za październik oraz kwotę za listopad. Przelewy za wnioski złożone w październiku będą realizowane do końca grudnia. Wówczas ubiegający się o to świadczenie również otrzyma wyrównanie za październik oraz listopad. Wszyscy wnioskujący o 500+ , którzy przedstawią dokumenty po 31 października będą otrzymywać świadczenia od miesiąca, w którym złożą wniosek, jednak na przelewy poczekają nawet 2 miesiące. Koniec okresu wypłacania 500+ nie zależnie od tego kiedy zostanie złożony wniosek upływa 30 września lub w dniu 18 urodzin dziecka.