500 mln zł dla tych, którzy stracili na brexicie. 7 lutego rusza nabór wniosków

Można dostać nawet pięć milionów euro

Najbliższy nabór rozpocznie się 7 lutego i potrwa do końca miesiąca. W programie nie ma minimalnej kwoty dofinansowania, a maksymalna wynosi pięć milionów euro. Dotąd ponad dwie trzecie wnioskujących to małe, średnie i mikro firmy, jednak program jest dostępny także dla dużych przedsiębiorstw. Pieniądze powinny być wydane do końca tego roku, ale Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej stara się o jego przedłużenie. Podobne starania czynią na forum unijnym także inne kraje członkowskie.