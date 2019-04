500+ na każde dziecko od lipca. Jak złożyć wniosek?

Rząd przyjął projekt programu 500+. Od lipca świadczenie będzie przyznawane na pierwsze dziecko. Znika kryterium dochodowe. Szacuje się, że z programu skorzysta 6,8 mln dzieci.

Dotyczy to osób, które nie korzystały z programu na pierwsze dziecko oraz tych, które od 1 października wejdą w kolejny okres rozliczeniowy. Od sierpnia wnioski będzie można też składać w formie papierowej.

- Zarzut, że jest to program socjalny, przestaje mieć miejsce, nie będzie już testu dochodowego. Każde dziecko do ukończenia 18. roku życia dostanie to świadczenie. Programem objętych zostanie łącznie 6 mln 800 tys. dzieci - powiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska.