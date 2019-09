500+ nie wyciągnęło ludzi ze skrajnej biedy. Coraz więcej Polaków żyje w ubóstwie

Efekt socjalny "500+" jest niwelowany przez inflację oraz przez bardzo niską waloryzację świadczeń socjalnych – zauważa Dominik Owczarek, który na co dzień przygląda się obszarom polskiej biedy. A ta wciąż się rozszerza. Niezależnie od tego, jak dużo pieniędzy rząd przeznacza na programy socjalne.

Bo choć najnowsze dane statystyczne rzeczywiście mogą na to wskazywać (bezrobocie systematycznie spada - stopa bezrobocia wynosi mniej niż 8 proc., ponadto rosną wynagrodzenia), to następuje wzrost ubóstwa.

W roku 2016 stopa ubóstwa tzw. skrajnego wynosiła 4,9 procent, natomiast w zeszłym podskoczyła do 5,4 - podaje Główny Urząd Statystyczny. Co dziwne, zaobserwowany w ubiegłym roku wzrost zasięgu ubóstwa ekonomicznego nastąpił w sytuacji poprawy przeciętnej sytuacji dochodowej gospodarstw domowych.

Wzrost ubóstwa dotyczy w większym stopniu mieszkańców wsi niż miast. Im niższe wykształcenie, tym większe ryzyko, że człowiek nie poradzi sobie finansowo. Co 8. Polak posiada wykształcenie gimnazjalne albo jeszcze niższe i to najczęściej takiemu, jak on, nie wystarcza do końca miesiąca. Do pracy się i tak nie kwapi.