500 plus dla osób niesamodzielnych. Można już składać wnioski

Można już składać wnioski o świadczenie 500 plus dla osób niesamodzielnych. Pieniądze będą wypłacane od października. - To świadczenie dla osób najbardziej zapomnianych, najbardziej potrzebujących - mówiła w poniedziałek w Zabrzu minister rodziny i pracy Bożena Borys-Szopa.

Uprawnionych do świadczenia jest ok. 850 tys. osób w całym kraju. Według szacunków resortu rodziny i pracy łączny koszty wypłaty wyniesie 4,5 mld zł.

Ustawa, która wprowadza 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wejdzie w życie 1 października. Jednak już od poniedziałkowego popołudnia można składać wnioski do ZUS w tej sprawie.

Dopiero po wejściu w życie ustawy - 1 października - ZUS zacznie rozpatrywać wnioski o 500 plus dla osób niesamodzielnych . Ten dodatek jest skierowany do osób, które wymagają opieki długoterminowej, wymagających pomocy i wsparcia osób trzecich w pełnieniu funkcji życiowych.

ZUS zakłada - jak podała PAP - że od października do marca 2020 r. wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet ok. 850 tys. osób. Spośród nich ok. 600 tys. osób będzie musiało przejść badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który ustali, czy są niezdolni do samodzielnej egzystencji.