500 plus na każde dziecko. Oto łączny koszt nowych obietnic PiS

Wprowadzenie 500+ już na pierwsze dziecko, "trzynastka" dla emerytów w wysokości 1100 zł, zmiany podatkowe oraz przywrócenie połączeń autobusowych w Polsce - obietnice PiS zaprezentowane podczas sobotniej konwencji partii z pewnością były wydarzeniem weekendu. Rocznie koszt nowych obietnic PiS szacowany jest na 30-40 mld zł.

Spełnienie nowego programu Prawa i Sprawiedliwości może kosztować 35 miliardów złotych - wyliczył money.pl . Co złożyło się na te szacunki?

Sama obietnica świadczenia 500+ już dla pierwszego dziecka oznacza, że w budżecie trzeba będzie znaleźć dodatkowe 20 mld zł rocznie. Przypomnijmy, że już teraz na świadczenia w postaci 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko przeznaczane jest łącznie od 20 do 22 mld zł w roku. Podczas konwencji Jarosław Kaczyński podał datę wypłat również na pierwsze dziecko - miałoby to być już od lipca 2019 roku.

Zobacz także: Kaczyński: będzie 500 plus na pierwsze dziecko

Prawo i Sprawiedliwość obiecało też prezent dla emerytów. Mają otrzymać "trzynastą emeryturę " w wysokości 1,1 tys. zł. Koszt według money.pl - w założeniu, że " trzynastkę " otrzymują emeryci i rensiści, choć taki konkret wprost nie padł z ust Jarosława Kaczyńskiego - to 8,3 mld zł.

Trudno oszacować, ile trzeba będzie wydać na przywrócenie połączeń autobusowych w Polsce, co jest kolejnym postulatem PiS. Będzie to kosztowało miliardy, jak wiele - to zależy od konkretów.