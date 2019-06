"500 plus" na pierwsze dziecko. Terminy - nowelizacja ustawy

Ustawa dotycząca programu "500 plus" została znowelizowana. Zmianie uległo m.in. wnioskowanie, a wypłata środków obejmie także pierwsze dziecko. Podpowiadamy terminy, w jakich można składać wniosek.

Pod koniec kwietnia Sejm przyjął zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, popularnie zwaną "500 plus" . Jedną z głównych propozycji jest wypłata świadczenia także na pierwsze dziecko, nie jak do tej pory, na drugie oraz kolejne.

- Program "500 plus" zrewolucjonizował życie polskiego społeczeństwa. Jeśli spojrzymy na statystyki dot. ubóstwa, to zobaczymy, że spadło o 90 proc. To nie jest jałmużna, to jest udział państwa w wychowaniu dzieci, które są dobrem narodowym - mówił wówczas prezydent.