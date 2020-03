500 plus. Tysiące przypadków opóźnień przy wypłacie świadczenia

500 plus. Osoby pracujące za granicą mogą mieć problem z przyznaniem świadczenia. Do tej pory sprawę z zakresu tzw. unijnej koordynacji świadczeń wszczęto w przypadku blisko 25 tys. spraw. I to dla samego urzędu w Katowicach. Jak wygląda procedura w praktyce?

500 plus. Tysiące przypadków opóźnień przy wypłacie świadczenia (iStock.com)

Procedura "unijnej koordynacji świadczeń zabezpieczenia społecznego" - w tym przypadku dot. 500 plus - wszczynana jest po otrzymaniu od ZUS, czy ośrodków pomocy społecznej informacji, że któreś z rodziców pracowało za granicą.

W rozmowie z Wirtualną Polską Alina Kucharzewska, rzecznik wojewody śląskiego, podkreśliła, że tylko do urzędu w Katowicach wpłynęło do tej pory 25 tysięcy spraw z zakresu unijnej koordynacji świadczeń. Są to jedynie postępowania wszczęte od lipca do grudnia 2019 roku.

Jak z kolei dodaje rzeczniczka mazowieckiego wojewody - odpowiedzialna za 500 plus - w rozmowie z WP, z powodu przewlekłości procedury niektóre rodziny nie otrzymują dodatku od dwóch lat.

