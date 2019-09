500 plus. We wrześniu upływa ważny termin

Nawet 1500 złotych mogą stracić niektórzy rodzice, jeśli nie złożą wniosku o świadczenie Rodzina 500 plus do końca września.

Od 1 lipca program Rodzina 500 plus objął wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Trzeba jednak pamiętać, że jedynie złożenie wniosku do końca września gwarantuje otrzymanie świadczenia na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca. Pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 roku.

Rodzice, którzy mają przyznane do 30 września świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, obecnie składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do wypłaty 500 plus na wszystkie dzieci.

500 plus. Uwaga na wyrównanie

Daty, o których trzeba pamiętać

Jeśli złożymy wniosek w listopadzie 2019 roku, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku, z wyrównaniem od listopada. Z kolei jeśli po 500 plus zgłosimy się w grudniu - świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku, z wyrównaniem od grudnia. Podobnie będzie jeśli wniosek złożymy w styczniu 2020 roku; wówczas świadczenie trafi do nas najpóźniej do końca lutego 2020 roku (ale z wyrównaniem od stycznia).