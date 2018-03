500+ potrafi przesłonić wszystko. Kobieta porzuciła dziecko, ale po pieniądze poszła

Gigantyczna skala programu 500+ sprawia, że i wyłudzeń nie brakuje. W minionym roku polskie rodziny bezprawnie pobrały 48 mln zł. Okazuje się, że dla niektórych pieniądze są ważniejsze niż własne dziecko.

- W 2017 r. zostało wypłacone ponad 24 mld zł, z tego 48 mln zł to świadczenia nienależnie pobrane. To 0,2 proc. wszystkich kwot wypłaconych w ramach 500+ - mówił w programie "Money. To się liczy" wiceminister rodziny Bartosz Marczuk . - To margines marginesu - oceniał.

- Miałam pracować w markecie na kasie. Na początek dostałabym ok. 2 tys. zł na rękę. Na same dojazdy do pracy wydałabym ok. 500-600 zł. Trzeba by jeszcze zatrudnić kogoś do opieki nad dziećmi. Z pensji zostałby mi grosze - stwierdziła w rozmowie z money.pl Alicja. - A tak dostaję "tysiaka", czyli połowę tego, co zarobiłabym w sklepie. Mam czas dla dzieci i męża. Nie muszę żyć z kalendarzem w ręku.