500 tys. wniosków o rentę wdowią. Ministra apeluje do mężczyzn

Jej zdaniem mężczyźni powinni zainteresować się tym świadczeniem i udać się do ZUS. - Mam ważny apel. Szanowni panowie, wdowcy, także wam przysługuje to świadczenie. Spróbujcie się zainteresować, udać się do ZUS - podkreśliła Dziemianowicz-Bąk.

Renta wdowia przysługuje kobietom (powyżej 60 lat) i mężczyznom (powyżej 65 lat), którzy pozostawali we wspólnocie małżeńskiej do dnia śmierci małżonka. Co ważne, świadczenie mogą otrzymać osoby, które mają prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, nabyte przed ukończeniem 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).