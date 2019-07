500+ wyższe dla pracujących. Taka zmiana zaktywizowałaby Polaków

Wraz ze wzrostem transferów socjalnych spada aktywność zawodowa Polaków, twierdzą ekonomiści. Rozwiązaniem mogłoby być powiązanie 500+ z zatrudnieniem.

Jak wynika z badania BAEL w gospodarstwach domowych otrzymujących 500+ , liczba matek biernych zawodowo zwiększyła się z 877 tys. do 918 tys. tylko między pierwszym a drugim kwartałem 2018 roku. Współczynnik zatrudnienia w tej grupie spadł w tym czasie z 67 do 66 proc.

Marcin Mrowiec, główny ekonomista banku Pekao na łamach Business Insider Polska sugeruje by powiązać program 500+ z aktywnością zawodową. Jego zdaniem, konieczne są mechanizmy, które zachęcą Polaków do podejmowanie pracy.

- Można by zmodyfikować program 500 plus w kierunku promowania beneficjentów programu, którzy pracują. Np. 600 plus dla pracujących, 400 plus dla niepracujących. Może z wyjątkiem matek, które mają troje i więcej małych dzieci – przekonuje.