"500+" zawieszone? Ten komunikat nie jest prawdziwy

Na pierwszy rzut oka trudno odmówić mu autentyczności, gdyż wygląda jak zrzut ze strony ministerstwa rodziny i polityki społecznej. Ktoś zadał sobie trud, by uwiarygodnić przekaz, ale uspokajamy: żadnych planów likwidacji sztandarowego programu socjalnego Prawa i Sprawiedliwości nie ma.

Rzeczywiście, już przed kilkoma miesiącami pojawiły się spekulacje na temat ograniczenia programu w związku z nadzwyczajnymi wydatkami, jakie budżet państwa musiał ponieść w związku z pandemią. Politycy konsekwentnie jednak zaprzeczali, by miało dojść do jakichkolwiek cięć.

"Rodzina 500" będzie w kolejnym roku obowiązywała w dotychczasowym kształcie. Nie zmienia się nic na niekorzyść beneficjentów, ale również – na ich korzyść. Rodzice od dawna apelują o waloryzację świadczenia, które w związku z tym, że ceny idą w górę, realnie warte jest coraz mniej. Na to jednak nie ma na razie co liczyć.

Świadczenie zostaje i nadal przyznawane będzie na każde dziecko, niezależnie od dochodów rodziny. Zmienią się natomiast zasady jego przyznawania. O ile do tej pory przedłużane było automatycznie, to od 2021 r. świadczenie naliczane będzie od 1 czerwca do końca maja kolejnego roku.