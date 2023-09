500 złotych za niedopełnienie obowiązku. GIS upomina właścicieli zwierząt

Oto kilka zasad, jak uniknąć zagrożenia

Wściekliznę powoduje ugryzienie przez zwierzę drapieżne lub domowe, które jest nosicielem wirusa wścieklizny. Do zakażenia dochodzi poprzez przeniesienie wirusa ze śliną do rany. W przypadku pogryzienia lub oślinienia rany należy dokładnie przemyć ją kilkukrotnie ciepłą wodą z mydłem oraz zdezynfekować. Następnie bezwzględnie zgłosić się do lekarza. Gdy zostało się pogryzionym przez zwierzę domowe, należy ustalić właściciela, aby zgłosić je do obserwacji weterynaryjnej w kierunku wścieklizny. Zwierzęta domowe, które pokąsały człowieka, poddaje się badaniu i obserwacji przez lekarza weterynarii przez okres 15 dni.