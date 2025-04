Ryanair szuka pracowników. Wysokie zarobki w porównaniu do wymagań

Jak podaje portal tuwroclaw.pl, osoby zainteresowane pracą na pokładzie samolotów Buzz nie muszą mieć wcześniejszego doświadczenia w branży lotniczej. Przewoźnik oferuje szkolenia, które przygotowują kandydatów do pełnienia obowiązków personelu pokładowego od podstaw.

Choć linia nie zdradza stawek wynagrodzenia , portal nieoficjalnie podaje, że zarobki mogą sięgać około 2 tys. euro netto miesięcznie, czyli w przeliczeniu ok. 8,5 tys. zł . Dodatkową prowizję można zdobyć m.in. za sprzedaż na pokładzie samolotów.

"To wymagające stanowisko, na którym bezpieczeństwo jest priorytetem. Będziesz musiał pracować na obu zmianach oraz zgłaszać się do służby już o 5 rano na porannej zmianie, a nie wrócisz do domu przed północą na popołudniowej. Po 5 dniach w pracy można liczyć na 3 dni wolnego" – informuje Buzz.